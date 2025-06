Fest’Idées 2025 Café du Camino Le Puy-en-Velay 28 juin 2025 15:00

Haute-Loire

Fest’Idées 2025 Café du Camino 2 rue de la Manécanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 15:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Dans le cadre du Fest’Idées 2025, venez participer à la discussion ouverte sur la valorisation touristique des lieux au café du camino.

.

Café du Camino 2 rue de la Manécanterie

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 37 58 90

English :

As part of Fest’Idées 2025, come and take part in an open discussion at the Café du Camino on the subject of tourism development.

German :

Nehmen Sie im Rahmen des Fest’Idées 2025 im Café du camino an der offenen Diskussion über die touristische Aufwertung von Orten teil.

Italiano :

Nell’ambito di Fest’Idées 2025, partecipate a una discussione aperta al Café du Camino sul tema dello sviluppo turistico.

Espanol :

En el marco de Fest’Idées 2025, participe en un debate abierto en el Café du Camino sobre el tema del desarrollo turístico.

L’événement Fest’Idées 2025 Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay