Le Fest’Idées 2025 vous propose une rencontre littéraire à 10h30 à la médiathèque avec Louise Pommeret autour de son roman « La vie fragile » et à 14h, une randonnée lecture avec Jean-Marc Ghitti.

Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 37 58 90

English :

Fest’Idées 2025 proposes a literary encounter at 10:30 am at the media library with Louise Pommeret about her novel « La vie fragile » and at 2 pm, a reading walk with Jean-Marc Ghitti.

German :

Das Fest’Idées 2025 bietet Ihnen um 10:30 Uhr in der Mediathek eine literarische Begegnung mit Louise Pommeret rund um ihren Roman « La vie fragile » und um 14 Uhr eine Lesewanderung mit Jean-Marc Ghitti.

Italiano :

Fest’Idées 2025 vi propone un incontro letterario alle 10.30 presso la biblioteca multimediale con Louise Pommeret sul suo romanzo « La vie fragile » e alle 14.00 una passeggiata di lettura con Jean-Marc Ghitti.

Espanol :

Fest’Idées 2025 le propone un encuentro literario a las 10.30 h en la biblioteca multimedia con Louise Pommeret sobre su novela « La vie fragile » y a las 14 h, un paseo de lectura con Jean-Marc Ghitti.

