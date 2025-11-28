Festi’Diff Le festival des différences Labergement-Sainte-Marie

Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-29 23:59:00

Vendredi

Percujam, Nadamas & le Dime Afsame de Membrey, Mystically

Samedi

Batukor (création par les jeunes du DAME Grand Besançon et Batuca Baou ), Les Tontons Gênants, Picon mon Amour et Sang d’Ancre

Enelos nous fera le plaisir d’être la marraine de cette huitième édition et succède à Jule et Ludivine Faivre.

Nombre de place assises limitée.

La fête va être belle. Buvette et restauration maison sur place. .

Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

