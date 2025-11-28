Festi’Diff Le festival des différences Labergement-Sainte-Marie
Festi’Diff Le festival des différences Labergement-Sainte-Marie vendredi 28 novembre 2025.
Festi’Diff Le festival des différences
Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-29 23:59:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
Vendredi
Percujam, Nadamas & le Dime Afsame de Membrey, Mystically
Samedi
Batukor (création par les jeunes du DAME Grand Besançon et Batuca Baou ), Les Tontons Gênants, Picon mon Amour et Sang d’Ancre
Enelos nous fera le plaisir d’être la marraine de cette huitième édition et succède à Jule et Ludivine Faivre.
Nombre de place assises limitée.
La fête va être belle. Buvette et restauration maison sur place. .
Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Festi’Diff Le festival des différences
German : Festi’Diff Le festival des différences
Italiano :
Espanol :
L’événement Festi’Diff Le festival des différences Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-09-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS