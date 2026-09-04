Festi’dons Office Culturel du Pays de Quingey Quingey

Informations pratiques

Quingey

Festi’dons

Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 14:00:00

fin : 2026-12-19 22:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Festi’dons, une journée festive et solidaire à l’approche de Noël, initiée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale Loue Lison.

14h • Début des concerts.

17h • Sauf le respect que je vous dois

Guy Vigouroux, Chansons françaises engagées.

Créée en février 2012 par Isabelle et Guy Vigouroux, « Sauf le respect… » titre d’une chanson de Brassens, propose l’interprétation et l’illustration de chansons françaises, mais… pas n’importe lesquelles ! Par exemple, « Brassens-Ferrat, regards croisés », « Chansons & laïcité », fortement appréciés, ou « Ah ! Les femmes… » spectacle pro-féministe, permettent d’aborder des réalités sociales et de susciter la réflexion…

sauflerespect.onlc.fr

20H • LOUE RIVER

Ethno Blues Celtique Pop

Loue River offre une musique à l’énergie communicative, un carnet de voyage aux multiples influences colorées, épicées. Des sonorités qui font voyager, du rythme ; à l’image de la Loue, une rivière aux mille couleurs qui au fil des saisons se montre douce et paisible, impétueuse et intense, vivante.

Tout public

Tarif : 5€ (au profit de l’aide alimentaire)

Gratuit pour les moins de 18 ans

Buvette et petite restauration tenues par l’Épi Solidaire .

Office Culturel du Pays de Quingey 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 11 70 92 officeculturelquingey@orange.fr

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English : Festi’dons

L’événement Festi’dons Quingey a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON