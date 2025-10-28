Festi’Drôles Atelier Créatif Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne

Festi’Drôles Atelier Créatif Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne mardi 28 octobre 2025.

Festi’Drôles Atelier Créatif

Place de Verdun Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Festi Drôles vous propose un atelier créatif sur le thème de l’illusion à l’Office de Tourisme Saint-Georges de Didonne Royan Atlantique. Inscription conseillée pour participer à cette séance ludique et imaginative.

.

Place de Verdun Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Festi Drôles offers a creative workshop on the theme of illusion at the Saint-Georges de Didonne Tourist Office in Royan Atlantique Registration is recommended for this fun and imaginative session.

German :

Festi Drôles bietet Ihnen einen kreativen Workshop zum Thema Illusion im Office de Tourisme Saint-Georges de Didonne ? Royan Atlantique… Anmeldung empfohlen, um an dieser spielerischen und fantasievollen Sitzung teilzunehmen.

Italiano :

Il Festi Drôles propone un laboratorio creativo sul tema dell’illusione presso l’Ufficio del Turismo di Saint-Georges de Didonne a Royan Atlantique Si consiglia di iscriversi a questa sessione divertente e fantasiosa.

Espanol :

Festi Drôles propone un taller creativo sobre el tema de la ilusión en la Oficina de Turismo de Saint-Georges de Didonne, en Royan Atlantique Se recomienda inscribirse para participar en esta sesión lúdica e imaginativa.

L’événement Festi’Drôles Atelier Créatif Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-09-17 par Royan Atlantique