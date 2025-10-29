Festi’Drôles Boum des mômes Place de l’église, 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne

Festi’Drôles Boum des mômes Place de l’église, 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne mercredi 29 octobre 2025.

Début : 2025-10-29 11:00:00

2025-10-29

Une fête rien que pour les enfants, ambiance garantie ! On danse, on rit, on s’amuse !

English :

A party just for kids, with a guaranteed atmosphere! Dancing, laughing and having fun!

German :

Eine Party nur für Kinder, Stimmung garantiert! Wir tanzen, wir lachen, wir haben Spaß!

Italiano :

Una festa solo per bambini, con un’atmosfera garantita! Ballare, ridere e divertirsi!

Espanol :

Una fiesta sólo para niños, ¡con un ambiente garantizado! ¡Bailar, reír y divertirse!

