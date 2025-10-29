Festi’Drôles Boum des mômes Place de l’église, 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne
Une fête rien que pour les enfants, ambiance garantie ! On danse, on rit, on s’amuse !
A party just for kids, with a guaranteed atmosphere! Dancing, laughing and having fun!
Eine Party nur für Kinder, Stimmung garantiert! Wir tanzen, wir lachen, wir haben Spaß!
Una festa solo per bambini, con un’atmosfera garantita! Ballare, ridere e divertirsi!
Una fiesta sólo para niños, ¡con un ambiente garantizado! ¡Bailar, reír y divertirse!
