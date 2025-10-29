Festi’Drôles Chasse au trésor Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne

Festi’Drôles Chasse au trésor Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne mercredi 29 octobre 2025.

Festi’Drôles Chasse au trésor

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-31

2025-10-29 2025-10-31

Prêt pour l’aventure ? Avec Jeanne et Gaspard, explore Saint-Georges-de-Didonne, résous des énigmes et découvre les secrets de la ville.

À la clé le trésor du Nautilus, symbole de la mer et de ses mystères !

Place de Verdun Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Ready for adventure? With Jeanne and Gaspard, explore Saint-Georges-de-Didonne, solve riddles and discover the town’s secrets.

The prize: the treasure of the Nautilus, a symbol of the sea and its mysteries!

German :

Bist du bereit für ein Abenteuer? Erkunde mit Jeanne und Gaspard Saint-Georges-de-Didonne, löse Rätsel und entdecke die Geheimnisse der Stadt.

Es geht um den Schatz der Nautilus, ein Symbol für das Meer und seine Geheimnisse!

Italiano :

Pronti per un’avventura? Con Jeanne e Gaspard, esplorate Saint-Georges-de-Didonne, risolvete gli enigmi e scoprite i segreti della città.

La chiave è il tesoro del Nautilus, simbolo del mare e dei suoi misteri!

Espanol :

¿Listo para la aventura? Con Jeanne y Gaspard, explora Saint-Georges-de-Didonne, resuelve los enigmas y descubre los secretos de la ciudad.

La clave es el tesoro del Nautilus, símbolo del mar y sus misterios

L’événement Festi’Drôles Chasse au trésor Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-09-17 par Royan Atlantique