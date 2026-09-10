Festi’Drôles : Jeu de piste magique – L’Académie des Jeunes Illusionnistes Office de tourisme Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Festi’Drôles : Jeu de piste magique – L’Académie des Jeunes Illusionnistes

Office de tourisme Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-27

Dans le cadre du Festi Drôles, l’Office de Tourisme de Saint-Georges-de-Didonne propose aux enfants de se glisser dans la peau de jeunes illusionnistes à travers un jeu de piste dans le centre-ville.

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Office de tourisme Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

As part of the Festi Dr%F4les, the Saint-Georges-de-Didonne Tourist Office is inviting children to step into the shoes of young magicians through a scavenger hunt in the town center.

L’événement Festi’Drôles : Jeu de piste magique – L’Académie des Jeunes Illusionnistes Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique