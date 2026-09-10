Festi’Drôles : Jeu de piste magique – L’Académie des Jeunes Illusionnistes Office de tourisme Saint-Georges-de-Didonne
mardi 27 octobre 2026 · Office de tourisme · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Festi’Drôles : Jeu de piste magique – L’Académie des Jeunes Illusionnistes
Office de tourisme Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-27
Dans le cadre du Festi Drôles, l’Office de Tourisme de Saint-Georges-de-Didonne propose aux enfants de se glisser dans la peau de jeunes illusionnistes à travers un jeu de piste dans le centre-ville.
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Office de tourisme Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
As part of the Festi Dr%F4les, the Saint-Georges-de-Didonne Tourist Office is inviting children to step into the shoes of young magicians through a scavenger hunt in the town center.
L’événement Festi’Drôles : Jeu de piste magique – L’Académie des Jeunes Illusionnistes Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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