Festi’Drôles La caravane magique Place de l’église, 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne

Place de l’église, 69 rue de la République Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Entrez dans une petite caravane transformée en scène féerique, où la magie de la lumière noire fait apparaître d’étonnants personnages et des mystères plein de surprises… Un voyage poétique et magique à vivre en famille ! Réservations conseillées

Place de l’église, 69 rue de la République Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

English :

Enter a small caravan transformed into a magical stage, where the magic of black light conjures up astonishing characters and mysteries full of surprises? A magical, poetic journey for the whole family! Reservations recommended

German :

Betreten Sie einen kleinen Wohnwagen, der in eine märchenhafte Bühne verwandelt wurde, auf der die Magie des schwarzen Lichts erstaunliche Figuren und Geheimnisse voller Überraschungen hervorbringt? Eine poetische und magische Reise für die ganze Familie! Reservierung empfohlen

Italiano :

Entrate in una piccola roulotte trasformata in un magico palcoscenico, dove la magia della luce nera dà vita a personaggi sorprendenti e a misteri pieni di sorprese? Un viaggio magico e poetico per tutta la famiglia! Si consiglia la prenotazione

Espanol :

Entre en una pequeña caravana transformada en un escenario mágico, donde la magia de la luz negra da vida a personajes asombrosos y misterios llenos de sorpresas.. Un viaje mágico y poético para toda la familia Se recomienda reservar

L'événement Festi'Drôles La caravane magique Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-09-15