Festi’Drôles : Le bal des Laids Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Festi’Drôles : Le bal des Laids

Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Oubliez les paillettes et les costumes élégants… Ici, plus vous serez affreux, mieux ce sera ! Sort ta plus effrayante tenue, prépare ton plus beau swing et rejoins nous pour une soirée terrifiante !

.

Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forget sequins and elegant costumes? Here, the creepier the better! Get out your scariest outfit, prepare your best swing and join us for a terrifying evening!

L’événement Festi’Drôles : Le bal des Laids Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique