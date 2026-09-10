Festi’Drôles : Le bal des Laids Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne
vendredi 30 octobre 2026 · Complexe Colette Besson · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Festi’Drôles : Le bal des Laids
Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Oubliez les paillettes et les costumes élégants… Ici, plus vous serez affreux, mieux ce sera ! Sort ta plus effrayante tenue, prépare ton plus beau swing et rejoins nous pour une soirée terrifiante !
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Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 07
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English :
Forget sequins and elegant costumes? Here, the creepier the better! Get out your scariest outfit, prepare your best swing and join us for a terrifying evening!
L’événement Festi’Drôles : Le bal des Laids Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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