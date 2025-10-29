Festi’Drôles: Lecture animé Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne
Festi’Drôles: Lecture animé Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne mercredi 29 octobre 2025.
Festi’Drôles: Lecture animé
Place de Verdun Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Et si vos yeux vous jouaient des tours ? Venez découvrir à la médiathèque une lecture animée pleine de surprises, de couleurs et de mystères.
Place de Verdun Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr
English :
What if your eyes were playing tricks on you? Come and discover an animated reading full of surprises, colors and mysteries.
German :
Was, wenn Ihre Augen Ihnen Streiche spielen? Erleben Sie in der Mediathek eine animierte Lesung voller Überraschungen, Farben und Geheimnisse.
Italiano :
E se i tuoi occhi ti stessero giocando un brutto scherzo? Venite in mediateca per una lettura animata piena di sorprese, colori e mistero.
Espanol :
¿Y si tus ojos te jugaran una mala pasada? Acércate a la mediateca para disfrutar de una lectura animada llena de sorpresas, color y misterio.
L’événement Festi’Drôles: Lecture animé Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-09-18 par Royan Atlantique