Festi’Drôles: Lecture animé Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne

Festi’Drôles: Lecture animé Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne mercredi 29 octobre 2025.

Festi’Drôles: Lecture animé

Place de Verdun Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Et si vos yeux vous jouaient des tours ? Venez découvrir à la médiathèque une lecture animée pleine de surprises, de couleurs et de mystères.

Place de Verdun Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr

English :

What if your eyes were playing tricks on you? Come and discover an animated reading full of surprises, colors and mysteries.

German :

Was, wenn Ihre Augen Ihnen Streiche spielen? Erleben Sie in der Mediathek eine animierte Lesung voller Überraschungen, Farben und Geheimnisse.

Italiano :

E se i tuoi occhi ti stessero giocando un brutto scherzo? Venite in mediateca per una lettura animata piena di sorprese, colori e mistero.

Espanol :

¿Y si tus ojos te jugaran una mala pasada? Acércate a la mediateca para disfrutar de una lectura animada llena de sorpresas, color y misterio.

