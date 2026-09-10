Festi’Drôles : Les histoires en scène Chapiteau Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Festi’Drôles : Les histoires en scène

Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 11:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

« Même pas peur », un temps de lecture animée et mise en scène pour petits et grands… loups ! (dès 3 ans).

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Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42

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English :

%AB M%ENot Even Scared %BB, an animated storytime and performance for young and old… wolves! (ages 3 and up).

L’événement Festi’Drôles : Les histoires en scène Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique