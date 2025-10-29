Festi’Drôles Spectacle Osmosis Place de l’église, 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne

Festi’Drôles Spectacle Osmosis

Début : 2025-10-29 20:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Plongez dans un univers fascinant où le feu rencontre la magie ! Laissez-vous émerveiller par OSMOSIS, un spectacle captivant. Une soirée pleine de surprises et d’étincelles à ne pas manquer !

English :

Immerse yourself in a fascinating universe where fire meets magic! Let yourself be enchanted by OSMOSIS, a captivating show. An evening full of surprises and sparks not to be missed!

German :

Tauchen Sie ein in eine faszinierende Welt, in der das Feuer auf die Magie trifft! Lassen Sie sich von OSMOSIS, einer fesselnden Show, in Staunen versetzen. Ein Abend voller Überraschungen und Funkenflug, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Immergetevi in un universo affascinante dove il fuoco incontra la magia! Lasciatevi stupire da OSMOSIS, uno spettacolo accattivante. Una serata ricca di sorprese e scintille da non perdere!

Espanol :

Sumérjase en un universo fascinante donde el fuego se une a la magia Déjese sorprender por OSMOSIS, un espectáculo cautivador. Una velada llena de sorpresas y chispas que no debe perderse

