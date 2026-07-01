Festi’F Food, Parc du Lion, Wattrelos

Informations pratiques

Festi’F Food 10 – 12 juillet Parc du Lion Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:00:00+02:00

Le Festi’F Food, le festival de foodtrucks de Wattrelos parrainé par Florian OnAir, prend de l’ampleur et vous accueille les vendredis 10 juillet, samedi 11 et dimanche 12 juillet au parc du Lion.

Découvrez le programme de ces 3 jours !

Vendredi 10 juillet : à partir de 18 h, ouverture du Festival avec la Tribute ACDC (de 18 h 15 à 20 h 15) et le Concert Smile Music Band (de 20 h 30 à 21 h 45).

Samedi 11 juillet : à partir de 10 h, Championnat du monde de la carbonnade flamande amateur ; à 17 h 30 remise des prix et de 18 h à 21 h 30 Set DJ Oliv et DJ Dam Radio Centsation (radio flamande).

Dimanche 12 juillet : à partir de 10 h, Championnat du monde de la carbonnade flamande professionnel ; à 17 h 30 Election du Champion du monde 2026 et ensuite Concours Pizza du Nord ; à 18 h Remise du prix de la meilleure Pizza du Nord et de 18 h 30 à 21 h 30, Tribute Red Chili Peppers par les Red Hod Exp.

Et pendant tout le week-end, retrouvez entre 40 et 50 foodtrucks et près de 40 spécialités, un parc de châteaux gonflables, un mini-golf…

Entrée gratuite.

Parc du Lion 32 Rue Jean Castel, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

au Parc du Lion