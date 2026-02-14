Festi’Famille Gien

Festi’Famille

32 Rue Georges Brassens Gien Loiret

Gratuit

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 13:00:00

2026-03-07

Festi’Famille, la fête des familles, vous accueille gratuitement le samedi 7 mars

La Festi’Famille, fête dédiée aux familles, se déroule le samedi 7 mars de 9h à 13h à la salle Cuiry à Gien. Cet événement gratuit propose un programme riche et varié pour petits et grands.

Au programme spectacles, ateliers, histoires, stands d’information et animations ludiques. Le spectacle La piste aux histoires sera présenté à 10h30. Une séance de motricité, des ateliers jeux et lecture ainsi qu’une présentation des modes de garde et des services à destination des familles seront également proposés.

Un moment convivial et chaleureux à partager en famille pour s’informer, s’amuser et échanger dans une ambiance bienveillante. .

