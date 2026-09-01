Festi’Famille Place Ste Suzanne Guerlédan

Informations pratiques

Guerlédan

Festi’Famille

Place Ste Suzanne Mûr-de-Bretagne Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Une journée festive et conviviale pour toutes les générations.

Au programme :

Ateliers créatifs & impressions 3D, lecture, musique & danse, structure gonflable, prévention & animations santé, jeux & découverte de la nature, espace 0/3 ans avec ateliers sur inscription. Et une tombola gratuite pour tenter de gagner de belles surprises !

Petite restauration sur place, gratuit et ouvert à tous ! .

Place Ste Suzanne Mûr-de-Bretagne Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 11 81 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festi’Famille Guerlédan a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Bretagne Centre