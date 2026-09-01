Festi’Famille Place Ste Suzanne Guerlédan
mercredi 16 septembre 2026 · Place Ste Suzanne · Guerlédan
Informations pratiques
Guerlédan
Festi’Famille
Place Ste Suzanne Mûr-de-Bretagne Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 17:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Une journée festive et conviviale pour toutes les générations.
Au programme :
Ateliers créatifs & impressions 3D, lecture, musique & danse, structure gonflable, prévention & animations santé, jeux & découverte de la nature, espace 0/3 ans avec ateliers sur inscription. Et une tombola gratuite pour tenter de gagner de belles surprises !
Petite restauration sur place, gratuit et ouvert à tous ! .
Place Ste Suzanne Mûr-de-Bretagne Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 11 81 22
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English :
L’événement Festi’Famille Guerlédan a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme Bretagne Centre
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