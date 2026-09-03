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AGENDA · Paray-le-Monial

Festi’Famille Centre associatif parodien Paray-le-Monial

samedi 3 octobre 2026 · Centre associatif parodien · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Centre associatif parodien
Adresse
9 Rue Pierre Lathuilière
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Festi’Famille

Centre associatif parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Le Festi’Famille, c’est une journée 100% complicité entre parents et enfants, avec des activités gratuites pour tous les âges : atelier cirque, tatouage paillettes, jeux géants en bois, jeux d’imitation, parcours de motricité, espace bébés… Snack et buvette sur place, goûter offert pour les enfants.   .

Centre associatif parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 71 16 95 95  j.fournier@legrandcharolais.fr

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English : Festi’Famille

L’événement Festi’Famille Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-03 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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