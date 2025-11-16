Festi’familles Genouillac

Festi’familles

Festi’familles –> La Chasse aux fruits de Rémi

Le dimanche 16 Novembre

De 14h00 à 18h00

Salle des fêtes de Genouillac

–> Atelier découverte autour des fruits

–> Jeux en équipe

–> Battle de jeux de société fruités

–> Chasse aux fruits

–> Atelier autour des recettes de cuisine

–> Goûter offert

Gratuit

Organisé par la CCPCM, Tiss’âges, Squat ados, Portes des loisirs, Loulou crèche et Loulou bus

Plus d’infos 06.64.74.87.85 .

Espace Sainthorent Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85

