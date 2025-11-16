Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festi'familles Genouillac dimanche 16 novembre 2025.

Espace Sainthorent Genouillac

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Festi’familles –> La Chasse aux fruits de Rémi
Le dimanche 16 Novembre
De 14h00 à 18h00
Salle des fêtes de Genouillac
–> Atelier découverte autour des fruits
–> Jeux en équipe
–> Battle de jeux de société fruités
–> Chasse aux fruits
–> Atelier autour des recettes de cuisine
–> Goûter offert
Gratuit

Organisé par la CCPCM, Tiss’âges, Squat ados, Portes des loisirs, Loulou crèche et Loulou bus
Plus d’infos 06.64.74.87.85   .

Espace Sainthorent Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85 

L’événement Festi’familles Genouillac a été mis à jour le 2025-10-22 par Portes de la Creuse en Marche