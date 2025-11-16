Festi’familles Genouillac
Festi’familles Genouillac dimanche 16 novembre 2025.
Festi’familles
Espace Sainthorent Genouillac Creuse
Festi’familles –> La Chasse aux fruits de Rémi
Le dimanche 16 Novembre
De 14h00 à 18h00
Salle des fêtes de Genouillac
–> Atelier découverte autour des fruits
–> Jeux en équipe
–> Battle de jeux de société fruités
–> Chasse aux fruits
–> Atelier autour des recettes de cuisine
–> Goûter offert
Gratuit
Organisé par la CCPCM, Tiss’âges, Squat ados, Portes des loisirs, Loulou crèche et Loulou bus
Plus d’infos 06.64.74.87.85 .
Espace Sainthorent Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85
