Festi’Familles Place d’Espagne Saint-Sever-de-Rustan
Festi’Familles Place d’Espagne Saint-Sever-de-Rustan samedi 25 octobre 2025.
Festi’Familles
Place d’Espagne Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Après une première édition réussie, le Festi’Familles revient à Saint-Sever-de-Rustan pour une journée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la créativité.
Organisé dans le cadre du Mois des Familles initié par la CAF, cet événement convivial promet des moments inoubliables pour petits et grands spectacles, contes, ateliers, jeux, détente et bien plus encore…
Au programme
10h30 11h Un temps pour soi (Adulte) Gym douce
11h 11h30 un temps pour soi (adulte) Relaxation
11h30 Balade contée autour de l’abbaye | “Voyage conté, entre pierres et récits, Saint-Sever se raconte.”
12h-13h “Tourne Marcel ! Avec La Compagnie Silence, on tourne ! | Laissez-vous emporter par les airs entraînants de l’orgue de Barbarie ! Entre chansons d’autrefois, magie de la musique et complicité entre générations, petits et grands sont invités à fredonner et partager un moment unique en famille.
Alors, en famille ou entre amis, venez profiter d’une journée gratuite et ouverte à tous.
13h30 14h pôle Relax en famille Histoires Zen et compagnie
14h30 17h Peter Oz, magie déambulatoire | Artiste aux scènes nationales et internationales, Peter surprend petits et grands avec ses tours en
déambulation un éclat de magie, toujours là où on ne l’attend pas !
15h balade contée autour de l’abbaye | Voyage conté, entre pierres et récits, Saint-Sever se raconte.
15h30 et 16h15 deux temps MAGIQUES à l’Espace Enchanté avec Peter Oz, notre magicien venu mettre de la magie dans la journée !
17h Laurenne Nocq, conteuse accompagnée de son accordéon | Petites histoires pleines de sens, contes sans âge… à L’Espace Enchanté !
18h Clôture du Festi’Familles édition 2 | Verre de l’amitié et tirage au sort du jeu-concours !
Toute la journée
Des Ateliers Créatifs par le Secours Catholique | 30 minutes pour imaginer, créer, fabriquer de superbes décos de Noël !
Des jeux nature par le Collectif RIVAGES | Plongez au coeur de la nature à travers un jeu ludique & convivial !
Un atelier maquillage par Claudie Pinceaux Plumes & Cie | Vos visages deviennent un tableau. Pas de modèle, juste de l’inspiration !
Des jeux traditionnels par la MJC de Vic-en-Bigorre et le CLSH de Montaner | Des jeux en bois traditionnels adresse, stratégie ou coopération pour de grands moments de complicité et de rire en familles.
Des ateliers Calligraphie par la MJC de Vic-en-Bigorre | De l’encre et des plumes venez calligraphier votre prénom !
Des Ateliers danses costumées et photos en costumesp ar l’association Albiciacum Découvrez les pas de danse, enfilez un costume et prenez la pose… Puis repartez avec de jolis souvenirs en famille.
Un chantier de restauration par le chantier d’insertion Acta Vista | Démonstration du montage d’un mur traditionnel. Réalisation d’une calade (pavés, cailloux et béton).
Un transport en minibus est organisé au départ de la MJC de Vic-en-Bigorre. Il marquera un arrêt sur la place centrale de Rabastens-de-Bigorre avant de rejoindre l’Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan.
Des solutions de co-voiturage pourront être mis en place sur inscription préalable par téléphone.
Place d’Espagne Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 06 97 courtechelle@gmail.com
English :
After a successful first edition, the Festi-Familles returns to Saint-Sever-de-Rustan for a day of sharing, good humor and creativity.
Organized as part of the Month of Families initiated by the CAF, this friendly event promises unforgettable moments for young and old alike: shows, storytelling, workshops, games, relaxation and much more?
On the program
10h30 ? 11am: A time for yourself (Adult) ? Gentle gymnastics
11am ? 11:30am: Time for yourself (adult) ? Relaxation
11:30am: Storytelling walk around the abbey | Voyage conté, entre pierres et récits, Saint-Sever se raconte ?
12pm-1pm: Tourne Marcel! With La Compagnie Silence, on tourne ! let yourself be carried away by the lively tunes of the barrel organ! With songs from yesteryear, the magic of music and the complicity of generations, young and old are invited to hum along and share a unique family moment.
So, with family or friends, come and enjoy a free day open to all.
13h30 ? 2pm: Family Relaxation Pole: Zen Stories and Company
14h30 ? 5pm: Peter Oz, strolling magic | An artist with national and international stages, Peter surprises young and old with his strolling magic tricks
a burst of magic, always where you least expect it!
3pm: storytelling walk around the abbey | Voyage conté, entre pierres et récits, Saint-Sever se raconte
3:30 pm and 4:15 pm: two MAGIC times at Espace Enchanté with Peter Oz, our magician, to add a little magic to the day!
5pm: Laurenne Nocq, storyteller accompanied by her accordion | Small stories full of meaning, tales without age? at L?Espace Enchanté!
6pm: Closing of Festi?Familles edition 2 | A glass of friendship and a prize-draw for the competition!
All day long
Creative Workshops by Secours Catholique | 30 minutes to imagine, create and make superb Christmas decorations!
Nature games by Collectif RIVAGES | Dive into the heart of nature with a fun & friendly game!
Make-up workshop by Claudie Pinceaux Plumes & Cie | Turn your face into a painting. No models, just inspiration!
Traditional games by MJC de Vic-en-Bigorre and CLSH de Montaner | Traditional wooden games: skill, strategy or cooperation for great moments of complicity and family laughter.
Calligraphy workshops by MJC de Vic-en-Bigorre | Ink and feathers: come and write your own name!
Costume dance and photo workshopsp ar l?association Albiciacum Discover dance steps, put on a costume and strike a pose? Then take home a souvenir for the whole family.
Restoration work by the Acta Vista integration project | Demonstrate the assembly of a traditional wall. Building a calade (cobblestones, pebbles and concrete).
A minibus service will depart from the MJC in Vic-en-Bigorre. It will stop at the central square in Rabastens-de-Bigorre before reaching the Abbey of Saint-Sever-de-Rustan.
Car-sharing arrangements can be made by prior telephone registration.
German :
Nach einer erfolgreichen ersten Ausgabe kehrt das Familienfestival nach Saint-Sever-de-Rustan zurück, um einen Tag im Zeichen des Teilens, der guten Laune und der Kreativität zu verbringen.
Diese gesellige Veranstaltung, die im Rahmen des von der CAF initiierten Familienmonats organisiert wird, verspricht unvergessliche Momente für Groß und Klein: Aufführungen, Märchen, Workshops, Spiele, Entspannung und vieles mehr?
Auf dem Programm:
10h30 ? 11 Uhr: Zeit für sich selbst (Erwachsene) ? Sanfte Gymnastik
11h ? 11h30: Zeit für sich selbst (Erwachsene) ? Entspannung
11:30 Uhr: Erzählter Spaziergang rund um die Abtei | Erzählte Reise, zwischen Steinen und Erzählungen, Saint-Sever erzählt sich selbst ?
12h-13h: Tourne Marcel! Mit der Compagnie Silence, on tourne! | Lassen Sie sich von den mitreißenden Melodien der Drehorgel mitreißen! Zwischen Liedern aus vergangenen Zeiten, der Magie der Musik und der Komplizenschaft zwischen den Generationen sind Groß und Klein eingeladen, mitzusummen und einen einzigartigen Moment mit der Familie zu teilen.
Genießen Sie also mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen kostenlosen Tag, der allen offen steht.
13h30 ? 14 Uhr: Pole Relax für die ganze Familie: Zen-Geschichten und Co
14h30 ? 17 Uhr: Peter Oz, Zauberei auf der Straße | Als Künstler, der auf nationalen und internationalen Bühnen auftritt, überrascht Peter Groß und Klein mit seinen Tricks auf der Straße
ein Glanz der Magie, immer dort, wo man ihn nicht erwartet!
15:00 Uhr: Märchenwanderung rund um die Abtei | Voyage conté, entre pierres et récits, Saint-Sever se raconte
15.30 Uhr und 16.15 Uhr: Zwei MAGISCHE Momente im Espace Enchanté mit Peter Oz, unserem Zauberer, der den Tag mit Magie bereichert!
17 Uhr: Laurenne Nocq, Erzählerin mit Akkordeon | Kleine Geschichten voller Bedeutung, Märchen ohne Alter? im Espace Enchanté!
18h: Abschluss des Familienfestivals Ausgabe 2 | Freundschaftsgetränk und Verlosung des Gewinnspiels!
Den ganzen Tag über
Kreativ-Workshops von Secours Catholique | 30 Minuten Zeit, um sich tolle Weihnachtsdekorationen auszudenken, zu kreieren und herzustellen!
Natur-Spiele des Collectif RIVAGES | Tauchen Sie durch ein spielerisches und geselliges Spiel in das Herz der Natur ein!
Ein Make-up-Workshop von Claudie Pinceaux Plumes & Cie | Ihre Gesichter werden zu einem Gemälde. Keine Vorlagen, nur Inspiration!
Traditionelle Spiele von der MJC Vic-en-Bigorre und dem CLSH Montaner | Traditionelle Holzspiele: Geschicklichkeit, Strategie oder Kooperation für große Momente der Verbundenheit und des Lachens in der Familie.
Kalligraphie-Workshops des MJC Vic-en-Bigorre | Tinte und Federn: Lassen Sie Ihren Vornamen kalligraphieren!
Workshops für Trachtentänze und Kostümfotosp ar Association Albiciacum Entdecken Sie die Tanzschritte, ziehen Sie sich ein Kostüm an und posieren Sie? Nehmen Sie dann schöne Erinnerungen mit nach Hause.
Eine Restaurierungsbaustelle der Eingliederungsbaustelle Acta Vista | Demonstration der Montage einer traditionellen Mauer. Bau einer Calade (Pflastersteine, Kieselsteine und Beton).
Ein Transport mit einem Minibus wird vom MJC in Vic-en-Bigorre aus organisiert. Der Bus hält auf dem zentralen Platz von Rabastens-de-Bigorre, bevor er zur Abtei von Saint-Sever-de-Rustan weiterfährt.
Nach vorheriger telefonischer Anmeldung können Fahrgemeinschaften gebildet werden.
Italiano :
Dopo il successo della prima edizione, il Festi-Familles torna a Saint-Sever-de-Rustan per una giornata all’insegna della condivisione, del buonumore e della creatività.
Organizzato nell’ambito del Mese delle Famiglie promosso dal CAF, questo evento conviviale promette momenti indimenticabili per grandi e piccini: spettacoli, narrazioni, laboratori, giochi, relax e molto altro ancora?
In programma:
10h30 ? 11:00: Un tempo per sé (Adulti) ? Ginnastica dolce
11.00 11.30: Tempo per sé (adulti) ? Relax
11.30: Passeggiata narrativa intorno all’abbazia: Un viaggio di racconti, tra pietre e storie, Saint-Sever racconta la sua storia ?
12.00-13.00: Tourne Marcel! Con La Compagnie Silence, in tournée! Lasciatevi trasportare dalle melodie vivaci dell’organo a canne! Con le canzoni di un tempo, la magia della musica e la complicità delle generazioni, grandi e piccini sono invitati a canticchiare e a condividere un momento unico con tutta la famiglia.
Venite quindi con la vostra famiglia o con i vostri amici e godetevi una giornata gratuita aperta a tutti.
13h30 ? 14:00: Centro relax per famiglie: storie zen e compagnia
14h30 ? 17:00: Peter Oz, magia da passeggio Peter Oz è un artista nazionale e internazionale che sorprende grandi e piccini con i suoi trucchi di magia da passeggio
un’esplosione di magia, sempre dove meno te l’aspetti!
ore 15.00: passeggiata narrativa intorno all’abbazia | Viaggio narrativo, tra pietre e storie, Saint-Sever racconta la sua storia
ore 15.30 e 16.15: due momenti MAGICI all’Espace Enchanté con Peter Oz, il nostro mago, venuto per aggiungere un po’ di magia alla giornata!
ore 17.00: Laurenne Nocq, narratrice accompagnata dalla sua fisarmonica | Piccole storie piene di significato, racconti senza età? all’Espace Enchanté!
ore 18.00: Chiusura del Festi?Familles edizione 2 | Bevanda dell’amicizia ed estrazione dei premi del concorso!
Tutto il giorno:
Laboratori creativi a cura del Secours Catholique | 30 minuti per immaginare, creare e realizzare superbe decorazioni natalizie!
Giochi della natura a cura di Collectif RIVAGES | Tuffatevi nel cuore della natura con un gioco divertente e simpatico!
Laboratorio di trucco a cura di Claudie Pinceaux Plumes & Cie | Trasformate il vostro viso in un quadro. Niente modelli, solo ispirazione!
Giochi tradizionali a cura del MJC di Vic-en-Bigorre e del CLSH di Montaner | Giochi tradizionali in legno: abilità, strategia o cooperazione per grandi momenti di complicità e risate in famiglia.
Laboratori di calligrafia a cura del MJC di Vic-en-Bigorre | Inchiostro e piume: vieni a scrivere il tuo nome!
Laboratori di danza in costume e foto in costume a cura dell’associazione Albiciacum Scoprite i passi di danza, indossate un costume e mettetevi in posa? Portate a casa un bel ricordo per tutta la famiglia.
Un cantiere di restauro a cura del progetto di integrazione Acta Vista | Dimostrazione di come si costruisce un muro tradizionale. Costruzione di una calata (ciottoli, sassi e cemento).
Un minibus partirà dal MJC di Vic-en-Bigorre. Si fermerà nella piazza centrale di Rabastens-de-Bigorre prima di dirigersi verso l’Abbazia di Saint-Sever-de-Rustan.
È possibile organizzare un car-pooling previa registrazione telefonica.
Espanol :
Tras el éxito de su primera edición, el Festi-Familles vuelve a Saint-Sever-de-Rustan para una jornada de convivencia, buen humor y creatividad.
Organizado en el marco del Mes de las Familias puesto en marcha por la CAF, este simpático evento promete momentos inolvidables para grandes y pequeños: espectáculos, cuentacuentos, talleres, juegos, relajación y mucho más..
En el programa:
10h30 ? 11h: Un tiempo para ti (Adultos) ? Gimnasia suave
11h00 ? 11h30: Un tiempo para ti (adultos) ? Relajación
11h30: Paseo cuentacuentos alrededor de la abadía Un viaje de cuentos, entre piedras e historias, Saint-Sever cuenta su propia historia ?
12.00-13.00 h: ¡Tourne Marcel! Con La Compagnie Silence, ¡en tourne! ¡déjese llevar por las melodías animadas del organillo! Con canciones de antaño, la magia de la música y la complicidad de generaciones, grandes y pequeños están invitados a tararear y compartir un momento único con toda la familia.
Venga con su familia o sus amigos y disfrute de una jornada gratuita y abierta a todos.
13h30 ? 14h00: Centro de relajación familiar: cuentos zen y compañía
14h30 ? 17h: Peter Oz, magia ambulante | Peter Oz es un artista nacional e internacional que sorprende a grandes y pequeños con sus trucos de magia ambulante
un estallido de magia, ¡siempre donde menos te lo esperas!
15:00 h: paseo cuentacuentos por la abadía | Viaje cuentacuentos, entre piedras e historias, Saint-Sever cuenta su historia
15.30 h y 16.15 h: dos momentos MÁGICOS en el Espace Enchanté con Peter Oz, nuestro mago, ¡que ha venido a poner un poco de magia a la jornada!
17:00 h: Laurenne Nocq, cuentacuentos acompañada de su acordeón | Pequeñas historias llenas de sentido, cuentos sin edad… ¡en L’Espace Enchanté!
18.00 h: Clausura de la Fiesta de las Familias edición 2 | ¡Bebida de amistad y sorteo del concurso!
Durante todo el día
Talleres creativos de Secours Catholique | ¡30 minutos para imaginar, crear y realizar magníficas decoraciones navideñas!
Juegos en la naturaleza por Collectif RIVAGES | ¡Sumérjase en el corazón de la naturaleza con un juego divertido y simpático!
Taller de maquillaje de Claudie Pinceaux Plumes & Cie | Convierte tu rostro en un cuadro. Sin modelos, ¡sólo inspiración!
Juegos tradicionales por el MJC de Vic-en-Bigorre y el CLSH de Montaner | Juegos tradicionales de madera: habilidad, estrategia o cooperación para grandes momentos de complicidad y risas en familia.
Talleres de caligrafía a cargo del MJC de Vic-en-Bigorre | Tinta y plumas: ¡ven a escribir tu nombre!
Talleres de baile de disfraces y fotos de disfraces por la asociación Albiciacum ¿Descubrir los pasos de baile, ponerse un disfraz y posar? Y llévese un buen recuerdo para toda la familia.
Una obra de restauración a cargo del proyecto de integración Acta Vista | Demostración de cómo construir una muralla tradicional. Construcción de una calada (adoquines, guijarros y hormigón).
Un servicio de minibús saldrá del MJC de Vic-en-Bigorre. Se detendrá en la plaza central de Rabastens-de-Bigorre antes de dirigirse a la Abadía de Saint-Sever-de-Rustan.
Si lo desea, puede compartir el vehículo inscribiéndose previamente por teléfono.
