Festi’Faye Centre de La Faye Léguillac-de-l’Auche

Festi’Faye Centre de La Faye Léguillac-de-l’Auche samedi 30 août 2025.

Festi’Faye

Centre de La Faye 59 chemin du Prieuré Léguillac-de-l’Auche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Soirée d’inauguration des activités à La Faye équitation adaptée, équithérapie, évènements équestres

Spectacle équestre, concerts…

Buvette sur place, restauration par La Muse-Bouche

Portes ouvertes dès 17h

Centre équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 la-faye-24@outlook.com

Soirée d’inauguration des activités à La Faye équitation adaptée, équithérapie, évènements équestres

– Tombola, nombreux lots à gagner

– Baptêmes à poney

– Visite du Prieuré aux flambeaux avec une historienne

– Spectacle équestre

– Concert de Big Ed and the Red Balls

– Soirée dansante avec DJ Styll et The little Caravane

Buvette sur place, restauration par La Muse-Bouche

Portes ouvertes dès 17h

Centre équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 la-faye-24@outlook.com .

Centre de La Faye 59 chemin du Prieuré Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 11 45 23 la-faye-24@outlook.com

English : Festi’Faye

Inauguration evening for activities at La Faye: adapted riding, equitherapy, equestrian events

Equestrian shows, concerts…

Refreshments on site, catering by La Muse-Bouche

Open house from 5pm

Center équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 ? la-faye-24@outlook.com

German : Festi’Faye

Abend zur Einweihung der Aktivitäten in La Faye: angepasstes Reiten, Reittherapie, Reitveranstaltungen

Pferdeshow, Konzerte …

Getränke vor Ort, Verpflegung durch La Muse-Bouche

Offene Türen ab 17 Uhr

Centre équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 ? la-faye-24@outlook.com

Italiano :

Serata di inaugurazione delle attività a La Faye: equitazione adattata, equiterapia, eventi equestri

Spettacolo equestre, concerti…

Rinfresco in loco, catering a cura di La Muse-Bouche

Porte aperte dalle 17.00

Centre équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 ? la-faye-24@outlook.com

Espanol : Festi’Faye

Noche de inauguración de las actividades en La Faye: equitación adaptada, equiterapia, eventos ecuestres

Espectáculo ecuestre, conciertos…

Refrescos in situ, catering a cargo de La Muse-Bouche

Puertas abiertas a partir de las 17.00 h

Centre équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 ? la-faye-24@outlook.com

L’événement Festi’Faye Léguillac-de-l’Auche a été mis à jour le 2025-08-25 par Vallée de l’Isle en Périgord