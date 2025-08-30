Festi’Faye Centre de La Faye Léguillac-de-l’Auche
Festi’Faye
Centre de La Faye 59 chemin du Prieuré Léguillac-de-l’Auche Dordogne
Soirée d’inauguration des activités à La Faye équitation adaptée, équithérapie, évènements équestres
Spectacle équestre, concerts…
Buvette sur place, restauration par La Muse-Bouche
Portes ouvertes dès 17h
Centre équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 la-faye-24@outlook.com
Centre de La Faye 59 chemin du Prieuré Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 11 45 23 la-faye-24@outlook.com
English : Festi’Faye
Inauguration evening for activities at La Faye: adapted riding, equitherapy, equestrian events
Equestrian shows, concerts…
Refreshments on site, catering by La Muse-Bouche
Open house from 5pm
Center équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 ? la-faye-24@outlook.com
German : Festi’Faye
Abend zur Einweihung der Aktivitäten in La Faye: angepasstes Reiten, Reittherapie, Reitveranstaltungen
Pferdeshow, Konzerte …
Getränke vor Ort, Verpflegung durch La Muse-Bouche
Offene Türen ab 17 Uhr
Centre équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 ? la-faye-24@outlook.com
Italiano :
Serata di inaugurazione delle attività a La Faye: equitazione adattata, equiterapia, eventi equestri
Spettacolo equestre, concerti…
Rinfresco in loco, catering a cura di La Muse-Bouche
Porte aperte dalle 17.00
Centre équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 ? la-faye-24@outlook.com
Espanol : Festi’Faye
Noche de inauguración de las actividades en La Faye: equitación adaptada, equiterapia, eventos ecuestres
Espectáculo ecuestre, conciertos…
Refrescos in situ, catering a cargo de La Muse-Bouche
Puertas abiertas a partir de las 17.00 h
Centre équestre de Lafaye (59 Chemin du Prieuré) 06 32 11 45 23 ? la-faye-24@outlook.com
