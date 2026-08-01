Informations pratiques

Saint-Hilaire-du-Bois

Festi’Ferme La fête agricole au Vignoble Meriot

13 route d’allas Saint-Hilaire-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Évènements visant à promouvoir les producteurs, artisans et créateurs locaux, ainsi que le développement de notre nouvelle filière vente de viande d’agneau à la ferme

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13 route d’allas Saint-Hilaire-du-Bois 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 09 06 vignoble.meriot@outlook.fr

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English :

Events aimed at promoting local producers, artisans, and creators, as well as the development of our new business line: farm-direct lamb sales

L’événement Festi’Ferme La fête agricole au Vignoble Meriot Saint-Hilaire-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge