Festi’Ferme La fête agricole au Vignoble Meriot Saint-Hilaire-du-Bois
dimanche 23 août 2026 · Saint-Hilaire-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Hilaire-du-Bois
Festi’Ferme La fête agricole au Vignoble Meriot
13 route d’allas Saint-Hilaire-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Évènements visant à promouvoir les producteurs, artisans et créateurs locaux, ainsi que le développement de notre nouvelle filière vente de viande d’agneau à la ferme
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13 route d’allas Saint-Hilaire-du-Bois 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 09 06 vignoble.meriot@outlook.fr
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English :
Events aimed at promoting local producers, artisans, and creators, as well as the development of our new business line: farm-direct lamb sales
L’événement Festi’Ferme La fête agricole au Vignoble Meriot Saint-Hilaire-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge