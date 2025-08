FESTI’FERME LOCKOUT POP ROCK Castanet-le-Haut

FESTI’FERME LOCKOUT POP ROCK Castanet-le-Haut dimanche 17 août 2025.

FESTI’FERME LOCKOUT POP ROCK

lieu dit le Devès Castanet-le-Haut Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Journée Festi’ferme LOCKOUT Pop Rock

Lockout le meilleur de la pop rock des 70’s à nos jours Pink Floyd, Santana, Stones, Police, Queen, Supertramp, Marley, Genesis … avec Denis guitares/chant , Thierry batterie (tous les deux ex Red beans and pepper sauce) et Dédé basse/chant (La Gata Negra).

11H visite de la ferme

13h30 concert

16h30 Jeux Rêves Animation pour toute la famille

Milan Badiane vous propose des animations, à base de jeux de société et de jeux géants, jeux iconiques ou nouveaux jeux. Des jeux d’équilibre des jeux d’adresse des jeux en bois des jeux de lancer ou des jeux de coopération il y en a pour tout le monde.

Toute la journée : massages assis

Stands artisans du coin

Buvette assiettes fermières goûters maison .

lieu dit le Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com

English :

Festi’ferme Day « LOCKOUT » Pop Rock

German :

Festi’ferme-Tag » LOCKOUT » Pop Rock

Italiano :

Giorno delle feste « LOCKOUT » Pop Rock

Espanol :

Festi’ferme Day « LOCKOUT » Pop Rock

L’événement FESTI’FERME LOCKOUT POP ROCK Castanet-le-Haut a été mis à jour le 2025-08-03 par 34 ADT34