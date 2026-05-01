FESTIFOIRE Mas-Cabardès
FESTIFOIRE Mas-Cabardès dimanche 24 mai 2026.
Mas-Cabardès
FESTIFOIRE
Mas-Cabardès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
L’association Lous Festejaires Dal Mas organise sa 10ème édition de la Festifoire au boulodrome du Mas-Cabardès.
Au programme
Plus de 30 exposants artisans, créateurs et producteurs locaux et un vide-grenier
– Une ferme pédagogique et des jeux en bois pour le plaisir des petits (et des grands)
– Des jeux pour enfants accessibles toute la journée
– Des foodtrucks midi ET soir pour régaler tout le monde
– Un spectacle de danse
– La fameuse course aux canards dans l’Orbiel (évidemment, on garde les traditions !)
– Concert avec The Poolydoors pour clôturer cette journée.
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Mas-Cabardès 11380 Aude Occitanie lousfestejairesdalmas@hotmail.com
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English :
The Lous Festejaires Dal Mas association organizes its 10th Festifoire at the boulodrome in Mas-Cabardès.
On the program:
Over 30 exhibitors: craftsmen, designers and local producers, plus a garage sale
– An educational farm and wooden games for children (and adults) to enjoy
– Children’s games available all day long
– Foodtrucks for lunch and dinner, with something for everyone
– A dance show
– The famous duck race in the Orbiel (we’re keeping with tradition, of course!)
– Concert with The Poolydoors to round off the day.
L’événement FESTIFOIRE Mas-Cabardès a été mis à jour le 2026-05-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire