Mas-Cabardès

FESTIFOIRE

Mas-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’association Lous Festejaires Dal Mas organise sa 10ème édition de la Festifoire au boulodrome du Mas-Cabardès.

Au programme

Plus de 30 exposants artisans, créateurs et producteurs locaux et un vide-grenier

– Une ferme pédagogique et des jeux en bois pour le plaisir des petits (et des grands)

– Des jeux pour enfants accessibles toute la journée

– Des foodtrucks midi ET soir pour régaler tout le monde

– Un spectacle de danse

– La fameuse course aux canards dans l’Orbiel (évidemment, on garde les traditions !)

– Concert avec The Poolydoors pour clôturer cette journée.

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Mas-Cabardès 11380 Aude Occitanie lousfestejairesdalmas@hotmail.com

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English :

The Lous Festejaires Dal Mas association organizes its 10th Festifoire at the boulodrome in Mas-Cabardès.

On the program:

Over 30 exhibitors: craftsmen, designers and local producers, plus a garage sale

– An educational farm and wooden games for children (and adults) to enjoy

– Children’s games available all day long

– Foodtrucks for lunch and dinner, with something for everyone

– A dance show

– The famous duck race in the Orbiel (we’re keeping with tradition, of course!)

– Concert with The Poolydoors to round off the day.

L’événement FESTIFOIRE Mas-Cabardès a été mis à jour le 2026-05-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire