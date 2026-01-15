Festi’folies Théâtre municipal Gray
Festi’folies Théâtre municipal Gray vendredi 6 février 2026.
Festi’folies
Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08
C’est le rendez-vous annuel des enfants et des familles.
Pour la 13ème édition, la ville de Gray invite petits et grands à trois jours magiques dédiés au jeune public. .
Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03 animation@ville-gray.fr
