Festifolk de Saintes

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Le Groupe folklorique Aunis Saintonge organise son 20ème Festifolk.

.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 13 45 gfas@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Groupe folklorique Aunis Saintonge organizes its 20th Festifolk.

L’événement Festifolk de Saintes Saintes a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge