Début : 2026-01-24 21:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24 2026-01-25
Le Groupe folklorique Aunis Saintonge organise son 20ème Festifolk.
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 67 13 45 gfas@free.fr
English :
The Groupe folklorique Aunis Saintonge organizes its 20th Festifolk.
