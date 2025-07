Festi’forge Corcieux

Festi’forge Corcieux samedi 19 juillet 2025.

Festi’forge

Corcieux Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-07-19 17:00:00

fin : 2025-07-19 23:59:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-07-20

11ème édition du Festival des forgerons et son marché artisanal.

Concerts gratuits samedi à partir de 19h Meet me next time (reprises rock), Il suffira d’un signe (JJ Goldman) et Creep in death (Metallica). Plein air, placement libre. Buvette, FoodtrucksTout public

.

Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 6 75 15 59 09 bijouterielorade@orange.fr

English :

11th edition of the Blacksmiths’ Festival and craft market.

Free concerts Saturday from 7pm: Meet me next time (rock covers), Il suffira d’un signe (JJ Goldman) and Creep in death (Metallica). Open air, free seating. Refreshment bar, Foodtrucks

German :

11. Ausgabe des Schmiedefestivals und seines Kunsthandwerksmarkts.

Kostenlose Konzerte am Samstag ab 19 Uhr: Meet me next time (Rock-Covers), Il suffira d’un signe (JJ Goldman) und Creep in death (Metallica). Open Air, freie Platzierung. Getränkestand, Foodtrucks

Italiano :

11ª edizione della Festa dei Fabbri e del suo mercato artigianale.

Concerti gratuiti sabato dalle 19: Meet me next time (cover rock), Il suffira d’un signe (JJ Goldman) e Creep in death (Metallica). All’aperto, posti liberi. Bar per rinfreschi, camioncini

Espanol :

11ª edición del Festival de los Herreros y su mercado artesanal.

Conciertos gratuitos el sábado a partir de las 19:00: Meet me next time (versiones de rock), Il suffira d’un signe (JJ Goldman) y Creep in death (Metallica). Al aire libre, asientos libres. Bar de refrescos, Foodtrucks

L’événement Festi’forge Corcieux a été mis à jour le 2025-06-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES