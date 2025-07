Festi’Friends Fréchou

Le Festi’Friends, c’est le week-end des 12, 13 et 14 JUILLET 2025.

3 jours de danse, musique, d’éclat de rires, de déhanchés, et ambiance survitaminée

Au programme :

– Du son qui fait trembler les tiags et les baskets.

– Des chorées endiablées à la Dadou Style™

– Et du fun à gogo

Samedi soir il va y avoir des verts luisant et des lucioles dans l’air.

Dimanche après-midi dress code. Tous en t-shirt « Dadou Chorégraphe »

Objectif créer une vague hyper fun.

Dimanche soir Concert avec nos Amis les Yankey West.

Tu n’as pas ton Tee-shirt Dadou ? Pas d’inquiétude plusieurs modèles seront disponibles à la vente pour ton plus grand bonheur

Viens avec ton énergie, ton plus beau sourire ! .

La Halle Fréchou 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 13 00 47

