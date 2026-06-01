Festi’Fringant Sacquenay
Festi’Fringant Sacquenay samedi 27 juin 2026.
Sacquenay
Festi’Fringant
6 Place de la Charme Sacquenay Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Festival dès 16h avec 3 groupes sur scène dans le jardin et 2 concerts en intérieur dès 20h30
LES MANCHES à CORDES
Trio Dijonnais de recyclage musical, les Manches à Cordes font feu de tous bois et reprennent façon jazz manouche les tubes 80’s/90’s.
TIKIS TOES
BAD TICKET
Un hommage mémorable au Rock’n’Roll.
LES MICHALONS
Du FUN et du ROCK & ROLL chanté en français ! Energie en proximité avec le public.
VIOLET ROCK TRIBU
Vous vibrerez sur de la chanson Bourguicomtoise très très rock ! .
6 Place de la Charme Sacquenay 21260 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 02 30 08
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English : Festi’Fringant
L’événement Festi’Fringant Sacquenay a été mis à jour le 2026-06-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)