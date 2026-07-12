Informations pratiques

Saint-Christophe-du-Bois

Festi’Furious

Saint-Christophe-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

1er show mécanique du Choletais. .

Saint-Christophe-du-Bois 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire festifurious@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festi’Furious Saint-Christophe-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais