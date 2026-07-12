AGENDA · Saint-Christophe-du-Bois
Festi’Furious Saint-Christophe-du-Bois
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Christophe-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Christophe-du-Bois
Festi’Furious
Saint-Christophe-du-Bois Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
1er show mécanique du Choletais. .
Saint-Christophe-du-Bois 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire festifurious@outlook.fr
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English :
L’événement Festi’Furious Saint-Christophe-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais