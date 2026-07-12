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AGENDA · Saint-Christophe-du-Bois

Festi’Furious Saint-Christophe-du-Bois

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Christophe-du-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
49280 Saint-Christophe-du-Bois
Département
Maine-et-Loire
Tarif
7 7

Saint-Christophe-du-Bois

Festi’Furious

Saint-Christophe-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06

1er show mécanique du Choletais.   .

Saint-Christophe-du-Bois 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire   festifurious@outlook.fr

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English :

L’événement Festi’Furious Saint-Christophe-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais