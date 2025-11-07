Festig Noz Plouguerneau
Festig Noz Plouguerneau vendredi 7 novembre 2025.
Festig Noz
Plouguerneau Finistère
Les Rendez-Vous du Grouaneg propose avec grand plaisir son FESTIG NOZ de la saison sombre le vendredi 7 novembre avec les chanteurs et musiciens du pays.
Au programme musique bretonne avec Tali, Marcel ainsi que des danses incontournable bretonne.
Ouverture du bar à partir de 19h30, crêpes et petite restauration sur place.
Adhésion à partir de 1€ .
Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 86 32 05 62
