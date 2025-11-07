Festig Noz Plouguerneau

Festig Noz

Début : 2025-11-07 19:30:00

Les Rendez-Vous du Grouaneg propose avec grand plaisir son FESTIG NOZ de la saison sombre le vendredi 7 novembre avec les chanteurs et musiciens du pays.

Au programme musique bretonne avec Tali, Marcel ainsi que des danses incontournable bretonne.

Ouverture du bar à partir de 19h30, crêpes et petite restauration sur place.

Adhésion à partir de 1€ .

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 86 32 05 62

