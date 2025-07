FESTI’GRIM Route du Bois Dernier Cortevaix

FESTI'GRIM

Route du Bois Dernier Confrançon Cortevaix Saône-et-Loire

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-02

2025-08-01

Un festival ouvert à tous, familial et convivial qui mobilise une équipe bénévole et professionnelle engagée pour le spectacle vivant à la campagne, qui fait la part belle à la création du territoire.

Un festival de proximité privilégiant des espaces intimes, qui défend les arts du cirque et de la parole et qui reste soucieux des échos du monde.

Cette année, Festi’Grim s’active d’abord pour proposer des ateliers autour de la musique on se grime, on scratche, on tisse, on façonne pour le bal. Ensuite, place aux spectacles au rythme de la batterie, de la jonglerie, du trapèze ballant et bien sûr de la parole.? .

Route du Bois Dernier Confrançon Cortevaix 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 78 05 grimcompagnie@gmail.com

