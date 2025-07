Festi’Grotte Brassempouy

Festi’Grotte Brassempouy mardi 15 juillet 2025.

Festi’Grotte

Grottes du Pape Brassempouy Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 18:00:00

fin : 2025-07-15 00:00:00

Date(s) :

2025-07-15

C’est LA soirée de l’année à ne pas manquer ! Une soirée festive, autour d’un lieu mythique des Landes, les grottes du Pape. Une soirée hors du temps, mêlant spectacle, contes, jeux, visites découvertes et concert dans une ambiance préhistorique.

C’est LA soirée de l’année à ne pas manquer ! Une soirée festive, autour d’un lieu mythique des Landes, les grottes du Pape. Une soirée hors du temps, mêlant spectacle, contes, jeux, visites découvertes et concert dans une ambiance préhistorique. Pour cet événement exceptionnel, le PréhistoSite accueillera des intervenants qui sauront plonger les visiteurs dans leurs univers inspirés par nos ancêtres. .

Grottes du Pape Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 contact@prehistoire-brassempouy.fr

English : Festi’Grotte

It?s THE evening of the year you don?t want to miss! A festive evening in the legendary Landes caves. A timeless evening, combining shows, storytelling, games, discovery tours and concerts in a prehistoric atmosphere.

German : Festi’Grotte

Dies ist DER Abend des Jahres, den Sie nicht verpassen sollten! Ein festlicher Abend rund um einen mythischen Ort in den Landes, die Grotten von Pape. Ein zeitloser Abend, der Schauspiel, Märchen, Spiele, Entdeckungstouren und ein Konzert in einer prähistorischen Atmosphäre vereint.

Italiano :

È la serata dell’anno da non perdere! Una serata di festa in un sito leggendario della regione delle Landes, le Grottes du Pape. Una serata senza tempo all’insegna dell’intrattenimento, della narrazione, dei giochi, delle visite di scoperta e dei concerti in un ambiente preistorico.

Espanol : Festi’Grotte

Es LA velada del año que no debe perderse Una velada festiva en un lugar legendario de las Landas, las Grutas del Pape. Una velada atemporal con animaciones, cuentacuentos, juegos, visitas y conciertos en un entorno prehistórico.

L’événement Festi’Grotte Brassempouy a été mis à jour le 2025-06-26 par Landes Chalosse