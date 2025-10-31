Festi’Halloween Mon P’tit Café Lamballe-Armor
Festi’Halloween Mon P’tit Café Lamballe-Armor vendredi 31 octobre 2025.
Festi’Halloween
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 19:00:00
2025-10-31
Ambiance fluo !
Pour les kids et leurs parents boum déguisée, petits jeux rigolos, photobooth, maquillage, goûters gourmands .
