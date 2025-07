Festi’Hermeline Espace Hermeline Bussière-Galant

Espace Hermeline 46 avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant Haute-Vienne

Le Festi’Hermeline vous donne rendez-vous le samedi 16 août 2025 à l’Espace Hermeline de Bussière-Galant pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la fête. Dès l’après-midi, la banda Les P’tits Culs Ivres animera le site de 14h00 à 18h00, avant de laisser place à une soirée dansante animée par DJ Seb. Pour compléter l’ambiance, des foodtrucks variés, une buvette et un taureau mécanique seront proposés tout au long de l’événement, idéal pour se retrouver en famille ou entre amis. Entrée libre et ambiance garantie ! .

Espace Hermeline 46 avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 86 12

