Festijeu: salon et festival du jeu – Rue Maréchal Foch Pornic, 17 mai 2025 10:00, Pornic.

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

L’association Jad’or Jouer et le Carrousel du jeu proposent la seconde édition du salon et festival du jeu.

L’association de jeu de société Jade Or jouer, les Tockés de Pornic et la boutique de jeu de société pornicaise Le Carrousel du jeu sont fiers de vous convier à la seconde édition du festival du jeu de société de Pornic.

Des auteurs de jeux seront sur place pour proposer aux petits et grands des jeux à tester en notre compagnie. Nous serons à votre disposition pour vous guider mais aussi pour partager durant cette journée qui sera centrée sur la découverte le challenge avec un tournoi Dice Throne, (sur inscription avec un cadeau pour le gagnant) mais aussi la découverte des jeux smart game et Auzou pour les plus jeunes. Nous partagerons des parties endiablées de Tocks…

Rue Maréchal Foch Passage du Rocher ( haut)

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 16 81

English :

The Jad’or Jouer association and the Carrousel du jeu are organizing the second edition of the game fair and festival.

German :

Der Verein Jad’or Jouer und das Carrousel du jeu bieten die zweite Ausgabe der Spielemesse und des Spielefestivals an.

Italiano :

L’associazione Jad’or Jouer e il Carrousel du jeu organizzano la seconda edizione della fiera e del festival del gioco.

Espanol :

La asociación Jad’or Jouer y el Carrousel du jeu organizan la segunda edición de la feria y festival del juego.

L’événement Festijeu: salon et festival du jeu Pornic a été mis à jour le 2025-05-07 par I_OT Pornic