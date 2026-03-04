FESTI’JEUNES au CSE !, CENTRE SOCIO EDUCATIF, Hazebrouck
FESTI’JEUNES au CSE !, CENTRE SOCIO EDUCATIF, Hazebrouck samedi 28 mars 2026.
FESTI’JEUNES au CSE ! Samedi 28 mars, 09h00 CENTRE SOCIO EDUCATIF Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:30:00+01:00
Tu n’as rien de prévu le samedi 28 mars ? Tant mieux, parce que le Secteur Jeunesse du Centre Socio Educatif Hazebrouck lance son TOUT PREMIER festival !
Le concept ?
C’est TA journée. On te donne les clés :
FORUM : Jobs d’été, engagement, environnement, débats… tout pour construire ton avenir.
SCÈNE OUVERTE : Chant, humour, musique, danse… Montre-nous ton talent !
EXPO « Jeune aujourd’hui, Adulte de demain » : Tes œuvres méritent d’être vues !
SOIRÉE DJ : On finit la journée en mode fête !
CENTRE SOCIO EDUCATIF Place Degroote 59190 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Engage toi, trouve ton job d’été et fais la fête au Festi’Jeunes 2026 à Hazebrouck !