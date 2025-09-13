Festi’Jeunes Les Halles de Saint-Dizier Saint-Dizier

Entrée libre

Début : 2025-09-13T19:00:00 – 2025-09-13T23:00:00

Fin : 2025-09-13T19:00:00 – 2025-09-13T23:00:00

Cet évènement vise à rassembler, informer et divertir les jeunes de 15 à 20 ans à travers des stands de prévention (santé, addictions, nutrition, sécurité routières…), des ateliers interactifs, un DJ animation musicale, un bar sans alcool, des activités sportives et ludiques.

Les Halles de Saint-Dizier Rue du Marché, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « centre-socioculturel@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325077988 »}]

Soirée à destination des 15-20 ans : DJ, animations, petite restauration… dj animations