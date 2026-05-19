Festi’Jeux Foissac
Festi’Jeux Foissac samedi 13 juin 2026.
Foissac
Festi’Jeux
Centre bourg Foissac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le samedi 13 juin 2026, le village se transforme en terrain de jeu géant jeux de société, jeux en bois, pétanque, jeux de rôle, et bien d’autres… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Petite restauration et buvette sur place. .
Centre bourg Foissac 12260 Aveyron Occitanie +33 6 68 97 20 22 festijeux.foissac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday, June 13, 2026, the village will be transformed into a giant playground: board games, wooden games, pétanque, role-playing games, and much more? there will be something for every taste and every age!
L’événement Festi’Jeux Foissac a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)