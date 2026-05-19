Foissac

Festi’Jeux

Centre bourg Foissac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le samedi 13 juin 2026, le village se transforme en terrain de jeu géant jeux de société, jeux en bois, pétanque, jeux de rôle, et bien d’autres… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Petite restauration et buvette sur place. .

Centre bourg Foissac 12260 Aveyron Occitanie +33 6 68 97 20 22 festijeux.foissac@gmail.com

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English :

On Saturday, June 13, 2026, the village will be transformed into a giant playground: board games, wooden games, pétanque, role-playing games, and much more? there will be something for every taste and every age!

L’événement Festi’Jeux Foissac a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)