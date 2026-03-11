FESTI’JEUX Saint-Alban-sur-Limagnole

FESTI’JEUX

Salle polyvalente Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Gratuit

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

2026-04-18

Journée jeux avec le Gremlin de Saint-Chély-d’Apcher .

Restauration sur place (crêpe, buvette). Tournoi de SKYJO.

Tombolat offerte par Le Gremelin, jeux, tapis de jeux…

Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint-Alban-sur-Limagnole.

Entrée Gratuite

Organisée par le Comité des fêtes de Saint-Alban .

Salle polyvalente Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

