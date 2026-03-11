FESTI’JEUX Saint-Alban-sur-Limagnole
FESTI’JEUX Saint-Alban-sur-Limagnole samedi 18 avril 2026.
FESTI’JEUX
Salle polyvalente Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Gratuit
Journée jeux avec le Gremlin de Saint-Chély-d’Apcher .
Restauration sur place (crêpe, buvette). Tournoi de SKYJO.
Tombolat offerte par Le Gremelin, jeux, tapis de jeux…
Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint-Alban-sur-Limagnole.
Entrée Gratuite
Organisée par le Comité des fêtes de Saint-Alban .
Salle polyvalente Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie
