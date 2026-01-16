FESTI’KHEIM 8 Festival International d’Improvisation Théâtrale Turckheim

FESTI’KHEIM 8 Festival International d’Improvisation Théâtrale

Cette année encore, des improvisateurs francophones du monde entier vont s’affronter pour votre plus grand plaisir (et celui de vos zygomatiques) lors du Festi’kheim, le grand tournoi international d’improvisation théâtrale de la troupe des Improcibles.

Pour cette 8ème édition, ils accueilleront de toutes nouvelles équipes venues d’Allemagne, du Maroc et d’Angleterre !

Et pour vivre le Festival à 200%, les Improcibles vous proposent également un stage découverte le samedi matin, pour tester vos talents d’improvisateurs.

Si vous êtes intéressé par le pass week-end + stage il suffit d’envoyer un mail sur improcibles@gmail.com .

rue de l’Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 improcibles@gmail.com

