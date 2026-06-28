Festikulti Mietesheim
samedi 12 septembre 2026 · Mietesheim
Informations pratiques
Mietesheim
Festikulti
3 rue de l’Étang Mietesheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez souffler les 4 bougies de la Brasserie Les Semblables autour d’animations, de visites guidées, de concerts … Restauration et dégustation de la fameuse bière artisanale, bio et locale de la Brasserie Les Semblables.
Rejoignez la fête Festikulti à l’Oasis Multikulti et soufflez les 4 bougies de la Brasserie Les Semblables !
Au programme animations, visite guidée, concert, restauration et dégustation de la fameuse bière artisanale, bio et locale de la Brasserie Les Semblables. 0 .
3 rue de l’Étang Mietesheim 67580 Bas-Rhin Grand Est contact@oasismultikulti.org
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English :
Come celebrate Brasserie Les Semblables’ 4th anniversary with entertainment, guided tours, concerts, and more… Enjoy food and tastings of Brasserie Les Semblables’ famous craft beer—organic and locally brewed.
L’événement Festikulti Mietesheim a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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