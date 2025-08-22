FESTI’LAC OSSÉJA Osséja

FESTI'LAC OSSÉJA Osséja vendredi 22 août 2025.

FESTI’LAC OSSÉJA

Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 09:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Nouvelle édition du Festi’lac !

A partir de 9h nombreuses animations toute la journée sur la base de loisirs du plan d’eau.

Buvette et restauration sur place.

Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 40

English :

Another Festi’lac!

From 9 a.m.: all-day entertainment at the lake’s leisure center.

Refreshments and catering on site.

German :

Neue Ausgabe des Festi’lac!

Ab 9 Uhr: Zahlreiche Animationen den ganzen Tag über auf der Freizeitanlage des Plan d’eau.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Un’altra festa!

A partire dalle ore 9.00: tanti intrattenimenti per tutto il giorno presso il centro ricreativo del lago.

Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

¡Otra Festi’lac!

A partir de las 9 de la mañana: animación durante todo el día en el centro de ocio del lago.

Restauración y catering in situ.

