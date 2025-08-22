FESTI’LAC OSSÉJA Osséja
FESTI’LAC OSSÉJA Osséja vendredi 22 août 2025.
FESTI’LAC OSSÉJA
Osséja Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 09:00:00
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-22
Nouvelle édition du Festi’lac !
A partir de 9h nombreuses animations toute la journée sur la base de loisirs du plan d’eau.
Buvette et restauration sur place.
.
Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 40
English :
Another Festi’lac!
From 9 a.m.: all-day entertainment at the lake’s leisure center.
Refreshments and catering on site.
German :
Neue Ausgabe des Festi’lac!
Ab 9 Uhr: Zahlreiche Animationen den ganzen Tag über auf der Freizeitanlage des Plan d’eau.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Un’altra festa!
A partire dalle ore 9.00: tanti intrattenimenti per tutto il giorno presso il centro ricreativo del lago.
Ristoro e ristorazione in loco.
Espanol :
¡Otra Festi’lac!
A partir de las 9 de la mañana: animación durante todo el día en el centro de ocio del lago.
Restauración y catering in situ.
L’événement FESTI’LAC OSSÉJA Osséja a été mis à jour le 2025-08-15 par OTC PYRENEES CERDAGNE