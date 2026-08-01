Festi’Lac Camping Les Nids du Lac Sanchey

Informations pratiques

Sanchey

Festi’Lac

Camping Les Nids du Lac 19 rue du lac Sanchey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 12:00:00

fin : 2026-08-30 01:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Cette journée festive se déroulera le 29 août devant le camping Les Nids du Lac, au Lac de Bouzey.

Bien que les Feux d’Artifice aient été annulés, FestiLac est bien maintenu et aura lieu comme prévu. Vous trouverez en pièces jointes l’affiche ainsi que les informations de l’événement.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir les relayer sur votre agenda et auprès de votre public.

Au programme de cette 3ème édition

* une scène ouverte ;

* plusieurs concerts aux styles variés ;

* des animations pour les enfants (structure gonflable, jeux, etc.) ;

* un marché artisanal mettant à l’honneur les créateurs locaux ;

* de la restauration et une buvette tout au long de la journée.Tout public

0 .

Camping Les Nids du Lac 19 rue du lac Sanchey 88390 Vosges Grand Est +33 3 29 82 49 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This festive day will take place on August 29 in front of the Les Nids du Lac campground at Lac de Bouzey.

Although the fireworks display has been canceled, FestiLac is still on and will take place as planned. Please find the poster and event details attached.

We would appreciate it if you could add these to your calendar and share them with your audience.

On the program for this 3rd edition:

* an open stage;

* several concerts featuring a variety of musical styles;

* activities for children (bouncy castle, games, etc.);

* a craft market showcasing local artisans;

* food and refreshments available throughout the day.

L’événement Festi’Lac Sanchey a été mis à jour le 2026-08-05 par OT EPINAL ET SA REGION