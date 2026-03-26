Festiladies

2 Place de la Halle Virelade Gironde

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Mesdames … cette soirée c’est la vôtre !

Une parenthèse FESTIVE, FUN et 100% FEMININE pour lâcher prise, se faire plaisir et s’ambiancer entre copines.

Le DJ OFFICIEL DE L’UBB RUGBY sera aux platines toute la soirée pour vous faire danser, chanter sur les meilleurs sons du moment hits, dance, latino, années 80/90/2000… Ambiance de folie garantie !

De nombreuses surprises vous attendent tout au long de la soirée.

Ce que comprend ton billet

L’Entrée à la soirée

Le repas

1 Consommation

Rires, Danse, Bonne humeur et souvenirs inoubliables garantis ! .

2 Place de la Halle Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine festiladies@gmail.com

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English : Festiladies

L’événement Festiladies Virelade a été mis à jour le 2026-03-23 par La Gironde du Sud