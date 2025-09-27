Festi’Lap’Food Lapoutroie

Des food trucks aux spécialités de différents pays, du rock, une buvette, un candy bar, une structure gonflable, maquillages pour enfants. Ambiance conviviale.

Rejoignez-nous pour une soirée gourmande et festive ! Venez découvrir une multitude de Food Trucks venus des quatre coins du monde.

Au programme:

– Des food Trucks Internationaux, dégustez des plats authentiques des quatre coins du monde.

– Des bières artisanales Bio de la Brasserie Bisaiguë.

– Un bar proposé par l’association Festi’Lap.

– Un candy bar.

– Face painting et maquillage pour enfants (gratuit) offrez à vos enfants une expérience magique avec notre artiste de maquillage.

– Une structure gonflable (gratuit), laissez les enfants s’amuser et se défouler en toute sécurité dans une structure gonflable géante. Ils entreront dans le parcours jonché d’obstacles avant de rejoindre notre grenouille perchée au plus haut du toboggan.

Des Concerts Rock pour vibrez au rythme des classiques des Rolling Stone à U2 en passant par Red Hot Chili Pappers, Guns & Roses, Lenny Kravitz, Noir Désir…. Sans oublié Queen, Rag’n Bone Man, Muse, Depeche Mode, Franz Ferdinand, Oasis ou Blur…

Un événement familial incontournable, venez nombreux pour partager des moments conviviaux, où petits et grands pourront savourer des mets exceptionnels, et profiter d’une ambiance rock inoubliable.

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 10 mairie@lapoutroie.fr

English :

Food trucks with specialities from different countries, rock music, a refreshment bar, a candy bar, an inflatable structure, face painting for children. Friendly atmosphere.

German :

Foodtrucks mit Spezialitäten aus verschiedenen Ländern, Rockmusik, ein Getränkestand, eine Candybar, eine Hüpfburg, Kinderschminken. Gesellige Atmosphäre.

Italiano :

Food truck con specialità di diversi Paesi, musica rock, un punto di ristoro, un candy bar, una struttura gonfiabile e face painting per i bambini. Un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Camiones de comida con especialidades de diferentes países, música rock, un bar de refrescos, un candy bar, una estructura hinchable y pintacaras para los niños. Un ambiente agradable.

