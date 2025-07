Festilasai Esplanade Allée du Moura Biarritz

Festilasai Esplanade Allée du Moura Biarritz vendredi 1 août 2025.

Esplanade Allée du Moura 33 bis Allée du Moura Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12.99 – 12.99 – 24.99 EUR

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-02

2025-08-01

18ème édition pour ce festival qui propose un programme toujours aussi riche et varié, regroupant musique, skate et expressions artistiques. Installé au carrefour du Skate Park Biarritz, de l’Atabal et du Gaztetxe à Iraty, il est ouvert

à tous les âges et veille à proposer des tarifs d’entrée à un prix raisonnable. Parmi les temps forts, on retiendra la soirée musiques du monde le vendredi soir avec Guts Dj Set et la jeune rappeuse d’origine indienne Tracy De Sá, ou encore le samedi soir la rencontre avec le vieux briscard Gérard Baste. Le dimanche, place avant tout au Ttiki Lasai, le tremplin musical pour soutenir de jeunes groupes de la scène locale.

Vendredi 18h>02h / Samedi 18h >02h / Dimanche 12>00h Réservations https://festilasai.com/ .

Esplanade Allée du Moura 33 bis Allée du Moura Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@festilasai.com

