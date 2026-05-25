Fest’île Matt Île de Mattaincourt Mattaincourt

Mattaincourt

Fest’île Matt

Île de Mattaincourt 1 rue du Moulin Mattaincourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-06-26 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Fest’île Matt

Île de Mattaincourt .

Trois jours de cinéma, concerts, spectacles, découvertes et moments suspendus.

Vendredi 26 juin dès 18h00 Cinéma de plein air sous les étoiles Projection au coucher du soleil. Installe-toi, lève les yeux, laisse la magie opérer. Gratuit

Samedi 27 juin dès 16h00 Concerts.5 artistes/groupes débarquent pour faire vibrer le Fest’île Matt Miitona, Gym Gymkhana, Rosaly, Fournaise, Spinal Trax, Chorale Universitaire de Nancy et d’autres surprises.

Tarifs 10€ sur place, en pré vente 8€ plein tarif, 7€ tarif réduit et gratuit pour les moins de 18 ans. (Lien vers la billetterie cliquer sur réserver).

Dimanche 28 juin dès 14h00 Concerts et théâtre pour finir le week-end en douceur, en émotions et en surprises. Gratuit.

Chaque jour de nombreux jeux pour petits et grands.

Buvette et petite restauration.

Animation organisée par Association culturelle Mira, La Roue-Libre et la Cave à SonsTout public

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Île de Mattaincourt 1 rue du Moulin Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est contact@miraenrouelibre.fr

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English :

Fest’île Matt

Mattaincourt Island .

Three days of cinema, concerts, shows, discoveries and suspended moments.

Friday June 26 from 6:00 pm: Open-air cinema under the stars Screening at sunset. Sit back, look up, let the magic happen. Free

Saturday, June 27 from 4:00 pm: Concerts.5 artists/groups come to rock the Fest’île Matt: Miitona, Gym Gymkhana, Rosaly, Fournaise, Spinal Trax, Chorale Universitaire de Nancy and other surprises.

Prices: 10? on site, pre-sale: 8? full price, 7? reduced price and free for under-18s. (Link to ticket office: click on reserve ).

Sunday, June 28 from 2:00 pm: Concerts and theater to round off the weekend with excitement and surprises. Free admission.

Daily games for young and old.

Refreshments and snacks.

Events organized by Association culturelle Mira, La Roue-Libre and Cave à Sons

L’événement Fest’île Matt Mattaincourt a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MIRECOURT