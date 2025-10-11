Festilitt Festival Littéraire de Parisot Place du Savoir Parisot

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Un week-end riche en rencontres autour des livres. Profitez gratuitement des ateliers, conférences, lecture musicale, pauses gourmandes, café littéraire et dédicaces. Il y a aussi une grande vente de livres neufs et d’occasion.

Place du Savoir La Médiathèque

Parisot 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie info@festilitt.com

English :

A weekend full of book events. Enjoy free workshops, lectures, musical readings, gourmet breaks, literary cafés and book signings. There will also be a big sale of new and second-hand books.

German :

Ein Wochenende voller Begegnungen rund um Bücher. Nutzen Sie kostenlos die Workshops, Vorträge, musikalische Lesungen, Schlemmerpausen, das Literaturcafé und Signierstunden. Außerdem gibt es einen großen Verkauf von neuen und gebrauchten Büchern.

Italiano :

Un fine settimana ricco di eventi dedicati ai libri. Laboratori gratuiti, conferenze, letture musicali, pause gastronomiche, caffè letterari e autografi. Ci sarà anche una grande vendita di libri nuovi e usati.

Espanol :

Un fin de semana repleto de actos relacionados con los libros. Disfrute de talleres gratuitos, conferencias, lecturas musicales, pausas gastronómicas, café literario y firmas de libros. También habrá una gran venta de libros nuevos y de segunda mano.

