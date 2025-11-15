Festilivre, bourse aux livres Munster

Festilivre, bourse aux livres Munster samedi 15 novembre 2025.

Festilivre, bourse aux livres

3 rue Oberhof Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-16 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Donnez une seconde vie à vos livres dans le cadre du Festilivre.

A Livre Ouvert organise sa traditionnelle bourse aux livres à la salle des fêtes de Munster ; vendredi 15 dépot des livres et samedi 16 vente des livres triés par genres.

Pour participer à la bourse aux livres, il est impératif de chercher une liste, les étiquettes ainsi que les consignes de participation et l’horaire de dépôt. .

3 rue Oberhof Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 61 82 61 dy@orange.fr

English :

Give your books a second life at Festilivre.

German :

Schenken Sie Ihren Büchern im Rahmen des Festilivre ein zweites Leben.

Italiano :

Date ai vostri libri una seconda vita al Festilivre.

Espanol :

Dé una segunda vida a sus libros en Festilivre.

