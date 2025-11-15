Festilivre, bourse aux livres Munster
Festilivre, bourse aux livres Munster samedi 15 novembre 2025.
Festilivre, bourse aux livres
3 rue Oberhof Munster Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-16 16:00:00
2025-11-15 2025-11-16
Donnez une seconde vie à vos livres dans le cadre du Festilivre.
A Livre Ouvert organise sa traditionnelle bourse aux livres à la salle des fêtes de Munster ; vendredi 15 dépot des livres et samedi 16 vente des livres triés par genres.
Pour participer à la bourse aux livres, il est impératif de chercher une liste, les étiquettes ainsi que les consignes de participation et l’horaire de dépôt. .
3 rue Oberhof Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 61 82 61 dy@orange.fr
English :
Give your books a second life at Festilivre.
German :
Schenken Sie Ihren Büchern im Rahmen des Festilivre ein zweites Leben.
Italiano :
Date ai vostri libri una seconda vita al Festilivre.
Espanol :
Dé una segunda vida a sus libros en Festilivre.
L’événement Festilivre, bourse aux livres Munster a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster