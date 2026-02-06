Festilivres, festival du livre et de la BD à Juvardeil Salle Gilbert Bontemps Juvardeil

Festilivres, festival du livre et de la BD à Juvardeil

Salle Gilbert Bontemps Chemins des Bons Gros Juvardeil Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

17e édition de la Fête du livre et de la BD à Juvardeil, événement festif et culturel proposé le dimanche 27 septembre 2026 de 10h à 18h.

Le salon du livre et de la BD de Juvardeil revient pour sa 17e édition avec une quarantaine d’auteurs, de dessinateurs, d’éditeurs…

Une formidable occasion de découvrir des collections, de relire des classiques ou de se faire dédicacer l’album préféré du petit dernier ! .

Salle Gilbert Bontemps Chemins des Bons Gros Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 34 17 14 festilivres.juvardeil49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

17th edition of the Juvardeil Book and Comic Festival, a festive and cultural event on Sunday, September 27, 2026 from 10am to 6pm.

L’événement Festilivres, festival du livre et de la BD à Juvardeil Juvardeil a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Anjou bleu